Howlin’ Jaws 123 Avenue Albert Thomas Limoges, 14 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Howlin’ Jaws est un trio influencé par les 50’s, 60’s (Cochran, Small Faces, Beatles, Kinks, Slade, etc.), formé il y a une douzaine d’années.

Pour leur second album paru en septembre dernier, Half Asleep Half Awake, les trois parisiens sont retournés enregistrer à Londres au Toe Rag Studio de Liam Watson (White Stripes, Tame Impala, Madness…).

Leurs compos marient pop anglaise à la dureté tranchante du garage rock made in U.S, tout en glissant vers des impros psychédéliques.

Taillé pour le live, Howlin’ Jaws ravira tous les inconditionnels du rock’n’roll..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

123 Avenue Albert Thomas LE CALM

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Howlin? Jaws is a trio influenced by the 50?s and 60?s (Cochran, Small Faces, Beatles, Kinks, Slade, etc.), formed a dozen years ago.

For their second album, Half Asleep Half Awake, released last September, the three Parisians returned to London to record at Liam Watson’s Toe Rag Studio (White Stripes, Tame Impala, Madness?).

Their compositions blend English pop with the cutting edge of U.S.-made garage rock, while slipping into psychedelic impros.

Made for live performance, Howlin? Jaws will delight all rock?n?roll fans.

Howlin? Jaws es un trío influenciado por los años 50 y 60 (Cochran, Small Faces, Beatles, Kinks, Slade, etc.), formado hace una docena de años.

Para su segundo álbum, Half Asleep Half Awake, publicado el pasado mes de septiembre, los tres parisinos volvieron a Londres para grabar en el estudio Toe Rag de Liam Watson (White Stripes, Tame Impala, Madness, etc.).

Sus composiciones mezclan el pop inglés con la vanguardia del garage rock americano, deslizándose al mismo tiempo hacia el impros psicodélico.

Hecho para el directo, Howlin? Jaws hará las delicias de todos los aficionados al rock?n?roll.

Howlin? Jaws ist ein Trio, das von den 50er und 60er Jahren beeinflusst ist (Cochran, Small Faces, Beatles, Kinks, Slade, etc.) und vor etwa 12 Jahren gegründet wurde.

Für ihr zweites Album, Half Asleep Half Awake, das im September letzten Jahres erschienen ist, sind die drei Pariser nach London zurückgekehrt, um im Toe Rag Studio von Liam Watson (White Stripes, Tame Impala, Madness?) aufzunehmen.

Ihre Kompositionen verbinden englischen Pop mit der schneidenden Härte des Garage Rock made in U.S. und gleiten gleichzeitig in psychedelische Improvisationen ab.

Howlin? Jaws sind für Live-Auftritte gemacht Jaws wird alle Rock’n’Roll-Fans begeistern.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Limoges Métropole