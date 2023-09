REMI – La Totomobile entre en scène 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier, 25 novembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Un spectacle musical familial et participatif, pour (re)découvrir les plus belles comptines traditionnelles gestuelles et de nouvelles chansons, avec Rémi, accompagné par la célèbre totomobile du Pays des Comptines, qui parle, s’illumine et chante !.

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 11:30:00. EUR.

122 rue du Léry Espace Jean-Dubessay (ancien Espace Monzière)

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A participatory musical show for the whole family, to (re)discover the most beautiful traditional nursery rhymes and new songs, with Rémi, accompanied by the famous totomobile from Le Pays des Comptines, which talks, lights up and sings!

Un espectáculo musical para toda la familia, donde podrá (re)descubrir las más bellas canciones infantiles tradicionales y nuevas canciones, con Rémi, acompañado por la famosa totomóvil del País de las canciones infantiles, ¡que habla, se ilumina y canta!

Ein musikalisches Familien- und Mitmachspektakel, um die schönsten traditionellen gestischen Kinderreime und neue Lieder (wieder) zu entdecken, mit Rémi, begleitet vom berühmten Totomobil aus dem Land der Comptines, das spricht, leuchtet und singt!

Mise à jour le 2023-09-28 par Vichy Destinations