Visite guidée « Le Parc Jean Perdrix et ses châteaux d’eau » 122 Route de Montélier Valence, 5 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Sculpture majeure du XXe siècle, les châteaux d’eau du sculpteur grec Philolaos ont obtenu le prix du « Quartier de l’Horloge » qui récompense une œuvre urbaine monumentale, ainsi que le label « Architecture contemporaine remarquable »..

122 Route de Montélier Parc Jean Perdrix

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A major sculpture of the 20th century, the water towers by Greek sculptor Philolaos were awarded the « Quartier de l?Horloge » prize for a monumental urban work, as well as the « Remarkable Contemporary Architecture » label.

Gran escultura del siglo XX, las torres de agua diseñadas por el escultor griego Philolaos han sido galardonadas con el premio Quartier de l’Horloge a una obra urbana monumental, así como con el sello de Arquitectura Contemporánea Notable.

Die Wassertürme des griechischen Bildhauers Philolaos sind eine bedeutende Skulptur des 20. Jahrhunderts und erhielten den Preis « Quartier de l’Horloge » für monumentale städtische Werke sowie das Label « Bemerkenswerte zeitgenössische Architektur ».

