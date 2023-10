Cet évènement est passé Galerie Cool-Oeuvre « Rouge et… » 122 route d’Astaillac, Lieu-dit Belmont Sioniac Catégories d’Évènement: Corrèze

Sioniac Galerie Cool-Oeuvre « Rouge et… » 122 route d’Astaillac, Lieu-dit Belmont Sioniac, 14 octobre 2023, Sioniac. Sioniac,Corrèze Céramiques d’art, peintures.

Vernissage le 14/10 à 14h..

2023-10-14 fin : 2023-12-15 . .

122 route d'Astaillac, Lieu-dit Belmont

Sioniac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Art ceramics, paintings.

Opening on 14/10 at 2pm. Cerámica artística, pinturas.

Inauguración el 14/10 a las 14h. Kunstkeramik, Gemälde.

