Soirée club du Réveillon 1210 Route de Crest Pont-de-Barret, 31 décembre 2023, Pont-de-Barret.

Pont-de-Barret,Drôme

On clôture Les Lumières de la Nuit et l’année 2023 ensemble. Dernier soir pour profiter des installations lumineuses et chaleureuses, collaboration entre 1024 Architecture et La Fontaine Minérale. Dancefloor géant & Dj Set jusqu’au bout de la nuit..

2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

1210 Route de Crest Lieu-dit, Arduc

Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We close Les Lumières de la Nuit and the year 2023 together. Last night to enjoy the warm and luminous installations, a collaboration between 1024 Architecture and La Fontaine Minérale. Giant dancefloor & DJ set until the end of the night.

Les Lumières de la Nuit y 2023 llegan juntos a su fin. La última velada para disfrutar de las cálidas y luminosas instalaciones, una colaboración entre 1024 Architecture y La Fontaine Minérale. Pista de baile gigante y DJ set hasta el final de la noche.

Wir schließen Les Lumières de la Nuit und das Jahr 2023 gemeinsam ab. Der letzte Abend, um die warmen und leuchtenden Installationen zu genießen, die in Zusammenarbeit zwischen 1024 Architecture und La Fontaine Minérale entstanden sind. Riesen-Dancefloor & Dj-Set bis zum Ende der Nacht.

