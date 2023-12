7E VINYL POP UP MARKET DE MONTPELLIER 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 17 mars 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Dimanche 17 Mars, venez chiner parmi des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD neufs et d’occasions, et autres accessoires et produits dérivés présentés par de nombreu·ses exposant·es, professionnel·les, particulier·es et associatifs..

C’est l’occasion de venir flâner entre ami·e·s ou en famille et d’échanger entre passionné·es de culture musicale sous toutes ses formes.

Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro… tous les courants musicaux seront représentés.

DJs et playlists assureront l’ambiance sonore tout en quiétude.

En marge du pop up market, vous pourrez profiter de la terrasse et du restaurant de la Halle Tropisme pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas ou d’une boisson.

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, la Convention du Disque de Montpellier sera The place to be en ce dimanche printanier…

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



