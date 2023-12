THE AVENER 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 17 février 2024 07:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

The Avener en dj set pour la première fois à Tropisme le 17 février ! Support dj: Delon !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Avener in dj set for the first time at Tropisme on February 17! DJ support: Delon!

¡The Avener en un dj set por primera vez en Tropisme el 17 de febrero! DJ de apoyo: ¡Delon!

The Avener zum ersten Mal als DJ im Tropisme am 17. Februar! DJ-Support: Delon!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT MONTPELLIER