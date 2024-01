5 ANS DE TROPISME 121 Rue Fontcouverte Montpellier, mercredi 31 janvier 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-02-04

Nous célébrons nos 5 ans en 5 jours et autant d’événements qui reflètent les multiples facettes de Tropisme. On fera un grand écart entre musique électronique et bal populaire, entre roller et disco, on croisera création et gastronomie mais aussi danse et solidarité, on donnera la parole à nos talentueux résidents sous forme d’expositions et d’ateliers, et on dansera contre vents et marées !

5 JOURS DE FÊTE : MUSIQUE, FOOD, KIDS, BAL ET CLUBBING

Nous célébrons nos 5 ans en 5 jours et autant d’événements qui reflètent les multiples facettes de Tropisme. On fera un grand écart entre musique électronique et bal populaire, entre roller et disco, on croisera création et gastronomie mais aussi danse et solidarité, on donnera la parole à nos talentueux résidents sous forme d’expositions et d’ateliers, et on dansera contre vents et marées !

AU PROGRAMME

▬▬ MERCREDI 31 JANVIER ▬▬

MERCREDIZM – BEATS & BEERS

YAMEN & EDA X PRIZM

19H › 22H

Un DJ Booth designé pour l’occasion, des dj aux platines, un son à 360° et mille déclinaisons autour de la bière : découvertes de nouvelles bières crafts, accords mets et bières, carte 100% street food à base de houblon, rencontre avec des maîtres brasseurs…

Entrée libre

▬▬ JEUDI 1 FÉVRIER ▬▬

HABIBI.X, EXPOSITION

DE MARGOT MERANDON ET HOLY HABIBA

VERNISSAGE 18H › 22H

« Habibi.x » est une exposition collaborative initiée par Margot Merandon, artiste résidente des Ateliers Tropisme dans le cadre de la biennale euro-africa qui a eu lieu en 2023. Pour l’anniversaire des 5 ans de Tropisme, elle étend sa collaboration avec la tatoueuse engagée Holy Habiba qui mêlent leur univers impertinent et joyeusement queer.

Entrée libre

ÉBAUCHE D’UN SOLO

DE MOSES OLAYINKA AKINTUNDE

19H › 19H15

Le jeune chorégraphe et danseur Moses Olayinka Akintunde (Lagos, Nigéria) présente une ébauche de travail pour un solo chorégraphique. Touché par des nouvelles de violences policières, de dénie d’État ou d’attaques contre les mouvements civiques, Moses Olayinka Akintunde mène une recherche sur la notion d’oppression et de domination.

Entrée libre

FOODISME EN CHANTIER

AVEC DON MAGICUS

19H

Des bougies en guise d’éclairage, une grande table d’hôte dressée, et un chef un peu fou qui alterne bon plats et tours de magie… voilà votre menu du soir !

Prix à la carte

MATHIEU BOOGAERTS EN CONCERT SOLO D’ANNIVERSAIRE

20H30 › 22H

On se souvient encore de son concert inaugural à Tropisme en 2019, quelques mois après notre ouverture.

Il ne pouvait pas ne pas revenir parmi nous pour fêter notre 5e anniversaire.

12€ en ligne / 14€ sur place

▬▬ VENDREDI 2 FÉVRIER ▬▬

HABIBI.X, EXPOSITION DE MARGOT MERANDON ET HOLY HABIBA

VERNISSAGE 18H › 22H

« Habibi.x » est une exposition collaborative initiée par Margot Merandon, artiste résidente des Ateliers Tropisme dans le cadre de la biennale euro-africa qui a eu lieu en 2023. Pour l’anniversaire des 5 ans de Tropisme, elle étend sa collaboration avec la tatoueuse engagée Holy Habiba qui mêlent leur univers impertinent et joyeusement queer.

Entrée libre

D I S C O P A T I N.E

18H › 22H

Un rendez-vous 100% roller et disco clubbing pour toutes et tous à Montpellier !

10€ en ligne / 15€ sur place

MAîTRE YODE : ACCORD METS-VINS DE LA MER

19H

Si Maître Yoda habitait à Bouzigues plutôt que sur la planète Dagobah, il adorerait cette soirée aux allures d’ode à la mer. La sommelière Céline Dalbin s’associe à Lionel de la Ferme Marine des Aresquiers pour composer un ensemble d’accords mets-vins à base de coquillages et crustacés.

Prix à la carte

▬▬ SAMEDI 3 FÉVRIER ▬▬

HABIBI.X, EXPOSITION DE MARGOT MERANDON ET HOLY HABIBA

VERNISSAGE 15H › 22H

« Habibi.x » est une exposition collaborative initiée par Margot Merandon, artiste résidente des Ateliers Tropisme dans le cadre de la biennale euro-africa qui a eu lieu en 2023. Pour l’anniversaire des 5 ans de Tropisme, elle étend sa collaboration avec la tatoueuse engagée Holy Habiba qui mêlent leur univers impertinent et joyeusement queer.

Entrée libre

ATELIER DE DANSE

DANSES TRADITIONNELLES DE HAÏTI

DANIELO BELCHER (HAÏTI) OFFRE UNE INITIATION AUX DANSES CONGO ET YANVALOU, AVEC DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

14H30 › 16H

Danielo Belcher propose une transmission de danses folkloriques haïtiennes peu connues en France : Congo et Yanvalou. S’appuyant sur les musiques traditionnelles qui accompagnent ces danses d’abord rituelles, il enseigne leur techniques et concepts, avant d’aborder une approche chorégraphique avec les thèmes traversées par les élèves.

20€ / tarif réduit 15€ / Pass pour les 3 workshops : 50€ tarif plein / 40€ tarif réduit

ATELIER DE DANSE

AVEC SANDRINE LESCOURANT AKA MUFASA

LE HIPHOP COMME OUTIL DE NARRATION CHORÉGRAPHIQUE

16H30 › 18H – INFO

Dans cet atelier, la chorégraphe Sandrine Lescourant travaille sur l’expressivité du mouvement, sa profondeur et comment lui permettre d’incarner nos réalités. Elle part des fondamentaux du freestyle en hip-hop et amène les participant·e·s vers l’appropriation du mouvement, afin de révéler la singularité de chacun·e.

20€ / tarif réduit 15€ / Pass pour les 3 workshops : 50€ tarif plein / 40€ tarif réduit

KLINGANDE

AVEC MY LIFE IS A WEEK END

19H – INFO

dj set + live sax à Tropisme le 3 février !

19€ earlybird / 22€ tarif plein / 25€ derniers tickets

▬▬ DIMANCHE 4 FÉVRIER ▬▬

ATELIER DANSE AFRO-URBAINE

AVEC SIAKA COULIBALY

11H30 › 13H

Energie, cardio sont au rendez-vous, mais aussi la sensualité. Siaka introduit les participant·e·s dans les rythmes de l’afrobeat ou encore du coupé-décalé. On fera fondre l’hiver !

20€ / tarif réduit 15€ / Pass pour les 3 workshops : 50€ tarif plein / 40€ tarif réduit

BƐ̌N BƐ̌N BƐ̌N

UNE EXPLORATION CHORÉGRAPHIQUE INTERGÉNÉRATIONELLE ET INTERCULTURELLE DE SANDRINE LESCOURANT AKA MUFASA

14H › 15H15

Un groupe de 8 personnes – représentant 3 générations, 5 pays, 2 continents, réunissant à eux seuls une dizaine de langues – s’est réuni autour de la chorégraphe Sandrine Lescourant aka Mufasa pour une exploration de ce qui signifie la relation à l’autre, la notion de l’accompagnement et de la confiance. Le groupe présente une restitution de la démarche sous forme d’un atelier ouvert laissant la place à l’improvisation et l’expression spontanée. Elle sera suivie d’un showcase de jeunes talents du rap et du toast encadré par le beatmaker montpellierain Kera Beatz.

Entrée libre

BRUNCH D’ANNIVERSAIRE

12h › 15H

Pour fêter le cinquième anniversaire de la Halle Tropisme, on se réunit autour d’une cuisine familiale

HABIBI.X, EXPOSITION DE MARGOT MERANDON ET HOLY HABIBA

VERNISSAGE 15H › 22H

« Habibi.x » est une exposition collaborative initiée par Margot Merandon, artiste résidente des Ateliers Tropisme dans le cadre de la biennale euro-africa qui a eu lieu en 2023. Pour l’anniversaire des 5 ans de Tropisme, elle étend sa collaboration avec la tatoueuse engagée Holy Habiba qui mêlent leur univers impertinent et joyeusement queer.

Entrée libre

LE BAL DES OFFICIERS

16h › 20H

Pour cet anniversaire, nous souhaitons ressusciter l’esprit de ces grands bals à la sauce musette et variété 70’s : tango, valse, paso doble, cha cha, rock… un vrai orchestre de bal composé de 10 musiciens est aux manettes pour vous faire danser et virevolter.

Entrée libre

.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT MONTPELLIER