DJ VADIM, BIG RED, ET DEE NASTY
121 Rue Fontcouverte Montpellier, 14 janvier 2024

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-14

Rendez-vous le dimanche 14 janvier à la Halle Tropisme de Montpellier pour une expérience musicale exceptionnelle, mettant à l’honneur DJ Vadim, Big Red, et Dee Nasty. Trois légendes qui fusionneront leurs styles uniques, promettant une soirée mémorable alliant hip-hop, reggae et exploration sonore, à ne pas manquer !.

►DJ VADIM

DJ Vadim, artiste musical d’exception, a affiné son art pendant plus de 20 ans. Né en Russie, basé à Londres, il est un producteur indépendant de renommée mondiale, collaborant avec des talents du monde entier.

Pionnier du hip hop, de la soul, du funk, de la grime, du reggae, du dub et de la bass music, Vadim a fondé « Jazz Fudge » en 1994, signant ensuite avec Ninja Tune. Avec plus de 3 000 concerts dans 77 pays sur 6 continents, il repousse les limites sonores, collaborant avec des légendes comme Al Green, Stevie Wonder, Prince.

Avec 15 albums, Vadim reste un innovateur constant. Au-delà de la musique, il explore la réalisation de clips, la photographie et envisage même un pop-up restaurant et bar. L’avenir promet encore des surprises de cet artiste infatigable.

►BIG RED

Big Red, figure emblématique du ragga hexagonal depuis près de 25 ans, a marqué toutes les scènes urbaines. Pionnier du dancehall avec Raggasonic, il explore aussi le hip-hop, la jungle, le garage, le dubstep et la grime, façonnant un paysage musical en constante évolution.

Avec 4 albums solos et le retour de Raggasonic en 2014, Big Red présente « Crossbreed », un album trippy célébrant la défonce assumée, mêlant des beats dépouillés au Screw du hip-hop sudiste et aux basses Yardies. Produit par son comparse Telly (Bigga Ranx), l’album offre un mélange explosif de hip-hop cru et de dub puissant.

Sur scène, l’infatigable MC captive les foules avec son flow unique et son talent d’improvisation, invitant le public à se joindre à la dance, spliff à la main. Big Red reste résolument tourné vers le futur, explorant de nouveaux horizons sonores

►DEE NASTY

Dee Nasty, pionnier du Hip-Hop français, a marqué l’essor du mouvement dans les années 80 avec son style Wildstyle. Créateur du « Deenastyle » sur Radio Nova, il a ouvert la voie à des artistes tels que MC Solaar et Suprême NTM. Figure incontournable du Hip-Hop en France, Dee Nasty, bien plus qu’un DJ, explore un territoire musical « hybride ».

Sa série biopic, « Le Monde de Demain », diffusée sur Arte et Netflix, témoigne de son rôle fondateur. En constante exploration, il traverse l’univers musical comme une sonde spatiale, repoussant les limites de son art.

►DJ AZIZ KONKRITE

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



