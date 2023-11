MUSEIK 1ST PRÉSENTE « HOUSE OF CHARLY » 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 13 janvier 2024, Montpellier.

Museik 1st débarque avec son nouveau concept clubbin’ captivant : “House of Charly” !.

2024-01-13 19:00:00 fin : 2024-01-13 22:00:00. EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Museik 1st is back with a captivating new clubbin? concept: House of Charly!

Museik 1st vuelve con un nuevo y cautivador concepto de club: House of Charly

Museik 1st kommt mit seinem neuen, fesselnden Clubbin?-Konzept: « House of Charly »!

