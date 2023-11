MY LIFE X SALUT C’EST COOL 121 Rue Fontcouverte Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier MY LIFE X SALUT C’EST COOL 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 16 décembre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault SALUT C’EST COOL présente DIMENSION BONUS le samedi 16 décembre à la Halle Tropisme !.

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



SALUT C’EST COOL presents DIMENSION BONUS on Saturday, December 16 at Halle Tropisme! ¡SALUT C’EST COOL presenta DIMENSION BONUS el sábado 16 de diciembre en Halle Tropisme! SALUT C’EST COOL präsentiert DIMENSION BONUS am Samstag, den 16. Dezember in der Halle Tropisme! Mise à jour le 2023-11-09 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 121 Rue Fontcouverte Adresse 121 Rue Fontcouverte Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 121 Rue Fontcouverte Montpellier latitude longitude 43.6028184;3.8584828

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/