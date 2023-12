XMAS FOOD 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 15 décembre 2023 07:00, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Les 15, 16 et 17 décembre Tropisme fête Noël !

Alors au café Tropisme on vous prépare des mets spéciaux pour l’évènement..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



December 15, 16 and 17 Tropisme celebrates Christmas!

Café Tropisme is preparing special dishes for the occasion.

Tropisme celebra la Navidad los días 15, 16 y 17 de diciembre

El Café Tropisme prepara algunos platos especiales para la ocasión.

Am 15., 16. und 17. Dezember feiert Tropisme Weihnachten!

Das Café Tropisme bereitet zu diesem Anlass besondere Köstlichkeiten für Sie zu.

