SOIRÉE CHEMIN DES CIMES 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 8 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Soirée festive de Chemin des Cimes.

Au programme : Apéro, Quizz, Mini-concert et Karaoké singalong de Sunny Chorus, DJ set. Viens dans ton plus beau costume de Nöel !.

2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 23:00:00. .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Chemin des Cimes festive evening.

Program: Aperitif, Quiz, Mini-concert and Karaoke singalong by Sunny Chorus, DJ set. Come in your best Christmas suit!

Noche festiva en Chemin des Cimes.

Programa: aperitivo, concurso, miniconcierto y karaoke a cargo de Sunny Chorus, sesión de DJ. Ven con tu mejor disfraz de Navidad

Festlicher Abend von Chemin des Cimes.

Auf dem Programm stehen: Aperitif, Quiz, Minikonzert und Singalong-Karaoke von Sunny Chorus, DJ-Set. Komm in deinem schönsten Weihnachtskostüm!

