MERCREDIZM — BEATS & BEERS 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 22 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Tropisme change de bière ! C’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup, surtout quand on confie les tireuses à la brasserie PRIZM dont on partage les valeurs : local, artisanal et créative..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Tropisme changes beer! It may seem like a detail to you, but to us it means a lot, especially when we entrust the taps to the PRIZM brewery, whose values we share: local, artisanal and creative.

¡Tropisme cambia de cerveza! Puede parecerte un detalle sin importancia, pero para nosotros significa mucho, sobre todo cuando confiamos los grifos a la cervecería PRIZM, cuyos valores compartimos: local, artesanal y creativa.

Tropisme wechselt das Bier! Für Sie ist es vielleicht nur ein Detail, aber für uns bedeutet es viel, vor allem, wenn wir die Zapfanlagen der Brauerei PRIZM anvertrauen, deren Werte wir teilen: lokal, handwerklich und kreativ.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT MONTPELLIER