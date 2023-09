LE GRAND BAL D’HALLOWEEN PAR LA FOLLE DE RAGE 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Folle de rage est de retour pour un bal 100% pop music, des drag show, un·e invité·e surprise et des milliers de good vibes. Préparez vos plus belles tenues, petits monstres et welcome to the pop generation !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



La Folle de rage is back for a 100% pop music ball, drag shows, a surprise guest and thousands of good vibes. Get your best outfits ready, little monsters and welcome to the pop generation!

La Folle de rage vuelve para un baile 100% pop, un espectáculo drag, un invitado sorpresa y miles de buenas vibraciones. Preparad vuestros mejores atuendos, monstruitos, y ¡bienvenidos a la generación pop!

La Folle de rage ist zurück für einen Ball mit 100% Popmusik, Dragshows, einem Überraschungsgast und tausenden guten Vibes. Bereitet eure schönsten Outfits vor, kleine Monster und welcome to the pop generation!

