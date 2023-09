LA NUIT DES ATELIERS 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 13 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Nuit des Ateliers est l’événement phare de Tropisme, ouvrant le temps d’une grande soirée l’ensemble de ses espaces pour une déambulation artistique, festive et gustative sur plus de 10000m2..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



La Nuit des Ateliers is Tropisme?s flagship event, opening up all its spaces for an evening of artistic, festive and gustatory wandering over more than 10,000m2.

La Nuit des Ateliers es el evento estrella de Tropisme, que abre por la noche todos sus espacios para un paseo artístico, festivo y sabroso por más de 10.000m2.

Die Nuit des Ateliers ist die Hauptveranstaltung von Tropisme und öffnet einen Abend lang alle Räumlichkeiten für eine künstlerische, festliche und geschmackliche Wanderung auf über 10.000 m2.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTPELLIER