ANIMATIONS DANS LE CADRE DE LA BIENNALE EUROPE AFRIQUE – TROPISME 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 11 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Un temps fort culturel dans lequel converge les dynamiques de coopérations entre nos deux continents. Véritable témoignage de la vitalité des diasporas et des acteurs du territoire, Montpellier et sa métropole vibreront au rythme de l’Afrique et de nombreux évènements auront lieu sur tout le territoire..

2023-10-11 fin : 2023-10-15 . .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



A cultural highlight in which the dynamics of cooperation between our two continents converge. A true testament to the vitality of the diasporas and local players, Montpellier and its metropolitan area will be vibrating to the rhythm of Africa, with numerous events taking place throughout the region.

Se trata de un acontecimiento cultural que reunirá las dinámicas de cooperación entre nuestros dos continentes. Verdadero testimonio de la vitalidad de las diásporas y de los actores locales, Montpellier y su área metropolitana vibrarán al ritmo de África, con multitud de actos que tendrán lugar en toda la región.

Ein kulturelles Highlight, in dem die Dynamik der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Kontinenten zusammenläuft. Montpellier und seine Metropole werden im Rhythmus Afrikas vibrieren und es werden zahlreiche Veranstaltungen in der gesamten Region stattfinden.

