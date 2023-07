10ÈME ANNIVERSAIRE DE MAGIE NOIRE 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 23 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas l’anniversaire du label Magie Noire à la Halle Tropisme puis au Dieze Warehouse le 23 septembre 2023 !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the anniversary of the Magie Noire label at Halle Tropisme and Dieze Warehouse on September 23, 2023!

No se pierda el aniversario del sello Magie Noire en Halle Tropisme y Dieze Warehouse el 23 de septiembre de 2023

Verpassen Sie nicht den Geburtstag des Labels Magie Noire in der Halle Tropisme und anschließend im Dieze Warehouse am 23. September 2023!

Mise à jour le 2023-07-21 par OT MONTPELLIER