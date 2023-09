EXPOSITION DESIGNS – FRENCH DESIGN WEEK 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 21 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Halle Tropisme accueille pendant 7 jours une exposition collective d’une vingtaine de designer·euse·s, studios et agences montpelliérain·e·s..

2023-09-21 fin : 2023-09-27 . .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



For 7 days, Halle Tropisme will be hosting a group show featuring some twenty designers, studios and agencies from Montpellier.

Durante 7 días, la Halle Tropisme acogerá una exposición colectiva en la que participarán una veintena de diseñadores, estudios y agencias de Montpellier.

Die Halle Tropisme beherbergt sieben Tage lang eine Gruppenausstellung von etwa zwanzig Designer/innen, Studios und Agenturen aus Montpellier.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT MONTPELLIER