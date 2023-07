LE DIAGO EN PLEIN AIR 121 Rue Fontcouverte Montpellier, 5 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

5 soirées – 5 avant-premières des films du Festival de Cannes 2023

Une 8ème édition toute particulière puisque nous fêtons les 40 ans de votre cinéma et pour marquer le coup la séance du samedi (Perfect Days) sera gratuite ! (Pensez quand même à réserver au ciné ou en ligne)..

2023-07-05 fin : 2023-07-09 . EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



5 evenings – 5 previews of films from the Cannes Film Festival 2023

This 8th edition is a very special one, as we’re celebrating the 40th anniversary of your cinema, and to mark the occasion the Saturday screening (Perfect Days) will be free! (Don’t forget to book at the cinema or online).

5 veladas – 5 preestrenos de películas del Festival de Cannes 2023

Esta 8ª edición será muy especial, ya que celebramos el 40º aniversario de su cine y, para celebrarlo, ¡la proyección del sábado (Días perfectos) será gratuita! (No olvide reservar en el cine o en línea).

5 Abende – 5 Vorpremieren der Filme des Filmfestivals von Cannes 2023

Eine ganz besondere 8. Ausgabe, denn wir feiern das 40-jährige Jubiläum Ihres Kinos und aus diesem Anlass ist die Vorstellung am Samstag (Perfect Days) kostenlos! (Denken Sie trotzdem daran, im Kino oder online zu reservieren).

Mise à jour le 2023-06-26 par OT MONTPELLIER