D I S C O P A T I N.E 121 Rue Fontcouverte Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

D I S C O P A T I N.E 121 Rue Fontcouverte, 20 mai 2023, Montpellier. DISCOPATIN.E x HALLE TROPISME : ROLLER DANCE PARTIES

Un rendez-vous 100% roller et clubbing pour toutes et tous à Montpellier !.

2023-05-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-20 23:00:00. EUR.

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



DISCOPATIN.E x HALLE TROPISME : ROLLER DANCE PARTIES

A 100% roller and clubbing party for everyone in Montpellier! DISCOPATIN.E x HALLE TROPISME : ROLLER DANCE PARTIES

¡Un evento 100% roller y clubbing para todos en Montpellier! DISCOPATIN.E x HALLE TROPISME: ROLLER DANCE PARTIES

Ein 100%iges Rollerblade- und Clubbing-Treffen für alle und jeden in Montpellier! Mise à jour le 2023-03-20 par OT MONTPELLIER

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 121 Rue Fontcouverte Adresse 121 Rue Fontcouverte Ville Montpellier Departement Hérault Tarif EUR Lieu Ville 121 Rue Fontcouverte Montpellier

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

D I S C O P A T I N.E 121 Rue Fontcouverte 2023-05-20 was last modified: by D I S C O P A T I N.E 121 Rue Fontcouverte 121 Rue Fontcouverte 20 mai 2023 121 Rue Fontcouverte Montpellier

Montpellier Hérault