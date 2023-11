English conversation à l’Escarbille ! 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 29 novembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Venez bavarder en English avec les gentils britanniques du coin.

Pratique : au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-11-29 17:30:00

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Come and chat in English with the friendly British locals.

Practical: 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Venga a charlar en inglés con los simpáticos habitantes británicos.

Práctico: en el 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

Kommen Sie und plaudern Sie auf English mit den netten britischen Einheimischen.

Praktisch: in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

