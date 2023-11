Soirée opéra à l’Escarbille ! 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 24 novembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

La Tosca de Puccini, visionnage d’un opéra avec quelques commentaires et une soupe et du fromage.

Pratique : au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Puccini’s Tosca, an opera screening with commentary and soup and cheese.

Practical info: 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Tosca de Puccini, una proyección de ópera comentada con sopa y queso.

Práctico: en el 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

Puccinis La Tosca, Anschauen einer Oper mit einigen Kommentaren sowie Suppe und Käse.

Praktische Informationen: in der 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

