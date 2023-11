Projection du film « Le Voyage d’Anton » à l’Escarbille ! 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 18 novembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

En présence d’Anton et de la réalisatrice Mariana Loupan.

« Rien ne présageait qu’Anton, jeune homme porteur de handicap mental, deviendrait un jour un artiste reconnu. »

Pratique : au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



In the presence of Anton and director Mariana Loupan.

« Nothing foretold that Anton, a young man with a mental disability, would one day become a recognized artist. »

Practical: at 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

En presencia de Anton y de la directora Mariana Loupan.

« Nada hacía presagiar que Anton, un joven con discapacidad mental, se convertiría un día en un artista reconocido

Práctico: en el 121 rue du Perche de Boissy-Maugis.

In Anwesenheit von Anton und der Regisseurin Mariana Loupan.

« Nichts deutete darauf hin, dass Anton, ein junger Mann mit einer geistigen Behinderung, eines Tages ein anerkannter Künstler werden würde. »

Praktische Hinweise: in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Mise à jour le 2023-11-10 par