Guirlandes de fanions à l’Escarbille ! 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 15 novembre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

On vous propose de fabriquer ensemble une guirlande de fanions pour le café.

Pratique : au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-11-15 16:30:00 fin : 2023-11-15 . .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



We suggest you work together to make a garland of pennants for the café.

Practical info: 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Juntos vamos a hacer una guirnalda de banderines para el café.

Práctico: en el 121 rue du Perche de Boissy-Maugis.

Es wird vorgeschlagen, dass Sie gemeinsam eine Wimpelgirlande für das Café herstellen.

Praktische Hinweise: in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Mise à jour le 2023-11-13 par