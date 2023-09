Venez jouer à la belote à l’Escarbille 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 21 octobre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Apportez vos jeux de cartes et venez partager quelques parties de belote avec d’autres mordus de belote!

Tous publics.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-10-21 16:30:00 fin : 2023-10-21 . .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Bring your decks of cards and share a few games of belote with other belote enthusiasts!

Open to all.

Practical info: at the café associatif L’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Trae tus barajas y ven a compartir unas partidas de belote con otros aficionados

Abierto a todos.

Práctica: en el café comunitario L’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

Bringen Sie Ihre Kartenspiele mit und spielen Sie ein paar Runden Belote mit anderen Belote-Fans!

Für alle Altersgruppen.

Praktische Informationen: im Café L’Escarbille in der Rue du Perche 121 in Boissy-Maugis.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme