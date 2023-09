Initiation premiers secours à l’Escarbille 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne Initiation premiers secours à l’Escarbille 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 20 octobre 2023, Cour-Maugis sur Huisne. Cour-Maugis sur Huisne,Orne Venez apprendre les gestes qui sauvent ! Ouvert aux adolescents et adultes – Gratuit. Pratique : au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 21:30:00. .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Come and learn life-saving techniques! Open to teenagers and adults – Free. Practical: at the café L'Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis. ¡Ven y aprende técnicas para salvar vidas! Abierto a adolescentes y adultos – Gratuito. Prácticas: en el café comunitario L'Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis. Kommen Sie und lernen Sie die lebensrettenden Maßnahmen! Offen für Jugendliche und Erwachsene – Kostenlos. Praktisch: im Vereinscafé L'Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

