« Grande lessive » à l’Escarbille 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 18 octobre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

« Grande lessive » : avec ou sans eau ? Venez à un atelier participatif d’arts plastiques.

Ouvert à tous.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-10-18 16:00:00 fin : 2023-10-18 18:00:00. .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



« Laundry: with or without water? Join us for a participatory art workshop.

Open to all.

Practical info: at the café associatif L’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

« Lavandería: ¿con o sin agua? Únase a nosotros en un taller de arte participativo.

Abierto a todos.

Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

« Große Wäsche »: mit oder ohne Wasser? Kommen Sie zu einem partizipativen Kunstworkshop.

Offen für alle.

Praktisch: im Café associatif L’Escarbille in der 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

