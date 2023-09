Concert d’histoires à l’Escarbille 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne

7 octobre 2023, Cour-Maugis sur Huisne. Cour-Maugis sur Huisne,Orne Concert d'histoires. Pas de deux.

Abbi Patrix, conteur & Linda Edsjö, percussionniste. Pratique : au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Concert of stories. Pas de deux.

Abbi Patrix, storyteller & Linda Edsjö, percussionist. Practical: at the café associatif L’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis. Concierto de cuentos. Pas de deux.

Abbi Patrix, cuentacuentos y Linda Edsjö, percusionista. Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis. Konzert der Geschichten. Pas de deux.

Abbi Patrix, Erzähler & Linda Edsjö, Perkussionistin. Praktisch: im Café associatif L'Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis. Mise à jour le 2023-09-23

