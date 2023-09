Arpentage « Ecotopia » d’Ernest Callenbach à l’Escarbille 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne, 4 octobre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Lecture collective et discussion autour du livre « Ecotopia », récit utopique publié en 1975.

Sur inscription par mail – Gratuit.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis..

2023-10-04 18:00:00 fin : 2023-10-04 20:00:00. .

121 Rue du Perche Boissy-Maugis

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Group reading and discussion of « Ecotopia », a utopian tale published in 1975.

Registration by e-mail – Free.

Practical: at the café associatif L’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

Lectura y debate en grupo del libro « Ecotopía », un relato utópico publicado en 1975.

Inscripción por correo electrónico – Gratuita.

Práctico: en el café asociativo L’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

Gemeinsames Lesen und Diskussion über das Buch « Ecotopia », eine utopische Erzählung, die 1975 veröffentlicht wurde.

Nach Anmeldung per E-Mail – Kostenlos.

Praktisch: im Café associatif L’Escarbille in der 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

