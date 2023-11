SOIRÉE CONCERT – BOUJAN-SUR-LIBRON 121 Rue de la Margeride Boujan-sur-Libron, 1 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

La Recette by Patchino vous propose une soirée concert old rocking men, live rock & folks ny Mulleras. L’occasion de vous retrouver entre amis autour d’un bon repas avec de la bonne musique !.

2023-12-01 19:30:00 fin : 2023-12-01 . .

121 Rue de la Margeride

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



La Recette by Patchino invites you to an evening concert featuring old rocking men, live rock & folks ny Mulleras. An opportunity to get together with friends over a good meal and great music!

La Recette by Patchino le invita a una velada de viejos rockeros, rock en vivo y folks ny Mulleras. ¡La oportunidad perfecta para reunirse con amigos en torno a una buena comida y un poco de buena música!

La Recette by Patchino bietet Ihnen einen Konzertabend mit old rocking men, live rock & folks ny Mulleras. Die Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen, um ein gutes Essen mit guter Musik zu genießen!

