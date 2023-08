OHMYFRIP! VINTAGE KILO SALE 121 Rue de Font Couverte Montpellier, 9 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La plus grande friperie Vintage ambulante vient installer ses portants à MONTPELLIER à la Halle Tropisme..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

121 Rue de Font Couverte

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



MONTPELLIER’s Halle Tropisme is home to the world’s largest traveling vintage thrift store.

La mayor tienda itinerante de segunda mano vintage del mundo se instala en MONTPELLIER, en la Halle Tropisme.

Der größte ambulante Vintage-Friese kommt nach MONTPELLIER, um seine Ständer in der Halle Tropisme aufzustellen.

