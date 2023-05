5ÈME CONVENTION DU DISQUE DE MONTPELLIER 121 Rue de Font Couverte, 11 juin 2023, Montpellier.

La convention du disque de Montpellier est de retour dans les espaces de la Halle Tropisme ! Dimanche 11 Juin, de 10h à 18h, venez chiner parmi des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et goodies présentés par de nombreux·euses exposant·e·s, professionnel·lle·s, particulier·ère·s et associatif·ve·s..

2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

121 Rue de Font Couverte

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



The Montpellier Record Convention is back in the Tropisme Hall! On Sunday June 11th, from 10am to 6pm, come and browse among tens of thousands of 45s, LPs, CDs, DVDs, accessories and goodies presented by numerous exhibitors, professionals, individuals and associations.

El salón del disco de Montpellier vuelve a la Halle Tropisme El domingo 11 de junio, de 10.00 a 18.00 h, venga a curiosear entre decenas de miles de discos de 45, LP, CD, DVD, accesorios y golosinas presentados por numerosos expositores, profesionales, particulares y asociaciones.

Die Schallplattenmesse von Montpellier ist wieder in der Tropenhalle zu finden! Am Sonntag, den 11. Juni, können Sie von 10 bis 18 Uhr unter Zehntausenden von 45T, 33T, CDs, DVDs, Zubehör und Goodies stöbern, die von zahlreichen Ausstellern, Fachleuten, Privatpersonen und Vereinen präsentiert werden.

