Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20 Vente directe de produits locaux de Chartreuse.

Sur place vin chaud, jus de pomme chaud et crêpes…

Avec la présence du tiers lieu l’Echo Bouillon, venez les rencontrez !.

121 route des Echelles Devant les Halles de Chartreuse

Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

