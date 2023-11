BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 121 Route de Toulouse Noé, 1 décembre 2023, Noé.

Noé,Haute-Garonne

Dans la célèbre maison de Pardailhan la magie de Noël s’installe..

2023-12-01 fin : 2023-12-17 19:00:00. .

121 Route de Toulouse MAISON DE PARDAILHAN

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie



In the famous Pardailhan house, the magic of Christmas takes hold.

La famosa casa Pardailhan es el escenario de la magia de la Navidad.

Im berühmten Haus von Pardailhan zieht der Weihnachtszauber ein.

Mise à jour le 2023-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE