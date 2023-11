Beaujolais Nouveau 2023 121 Route de Moiré Bagnols, 16 novembre 2023, Bagnols.

Bagnols,Rhône

Il est temps de fêter le Beaujolais Nouveau 2023 comme il se doit au Domaine des Voûtes Dorées à Bagnols. Au programme: Dégustation de toutes les cuvées du domaine; dégustation/vente de bières et de miel; repas 100% Beaujolais avec concert !.

2023-11-16 09:00:00 fin : 2023-11-19 . .

121 Route de Moiré Domaine des Voûtes Dorées

Bagnols 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



It’s time to celebrate Beaujolais Nouveau 2023 in style at Domaine des Voûtes Dorées in Bagnols. On the program: tasting of all the estate’s cuvées; beer and honey tasting/sales; 100% Beaujolais meal with live music!

Es hora de celebrar el Beaujolais Nouveau 2023 por todo lo alto en el Domaine des Voûtes Dorées de Bagnols. En el programa: degustación de todas las añadas de la finca; degustación/venta de cerveza y miel; comida 100% Beaujolais con música en directo

Es ist an der Zeit, den Beaujolais Nouveau 2023 auf der Domaine des Voûtes Dorées in Bagnols gebührend zu feiern. Auf dem Programm stehen: Verkostung aller Cuvées des Weinguts, Verkostung/Verkauf von Bier und Honig, Essen aus 100% Beaujolais mit Konzert!

Mise à jour le 2023-10-24 par Destination Beaujolais