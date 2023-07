Concert Au Port « Miss A & The Country Man » 121 route de Hure Meilhan-sur-Garonne, 14 juillet 2023, Meilhan-sur-Garonne.

Meilhan-sur-Garonne,Lot-et-Garonne

La Guinguette du Port vous accueille à la halte nautique « Au Jardin » et vous propose un concert de « Miss A & The Country Man » (Country-Folk-Blues)..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

121 route de Hure Halte nautique Meilhan sur Garonne

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Guinguette du Port welcomes you to the « Au Jardin » boat stop for a concert by « Miss A & The Country Man » (Country-Folk-Blues).

La Guinguette du Port le da la bienvenida a la escala náutica « Au Jardin » con un concierto de « Miss A & The Country Man » (Country-Folk-Blues).

Die Guinguette du Port empfängt Sie am Wasserwanderrastplatz « Au Jardin » und bietet Ihnen ein Konzert von « Miss A & The Country Man » (Country-Folk-Blues) an.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Val de Garonne