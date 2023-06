Concert de Lord Bitum 121 route de Hure Meilhan-sur-Garonne, 30 juin 2023, Meilhan-sur-Garonne.

Meilhan-sur-Garonne,Lot-et-Garonne

La Guinguette du Port vous accueille à la halte nautique « Au JARDIN » pour une soirée haute en couleurs, sous le signe des good vibes du reggae…

De 20h30 à minuit : SOIREE REGGAE EN PLEIN AIR !! LORD BITUM – RAGGADIKAL SOUND

Venez profiter des wicked sélections de Bitum aux platines (Roots, Reggae, Dubplates et Remixs) pour un « apéromix chill » Lord Bitum offrira ensuite un set Live de ses meilleures chansons et viendra ambiancer les massives de la Guinguette…

La soirée se terminera par un « Aftershow Mix » déjanté pour les plus motivés d’entre vous ! (Dancehall, Remixs, Dubplates, Dubstep, ragga-jungle et Drum & Bass…). LORD BITUM : Baptisé « La mitraillette vocale », Lord Bitum toast..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 23:30:00. EUR.

121 route de Hure Halte nautique Meilhan sur Garonne

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



La Guinguette du Port welcomes you to the « Au JARDIN » nautical stopover for a colorful evening of reggae good vibes…

From 8.30pm to midnight: OPEN-AIR REGGAE EVENING! LORD BITUM – RAGGADIKAL SOUND

Come and enjoy Bitum’s wicked selections on the turntables (Roots, Reggae, Dubplates and Remixes) for a « chill aperomix ». Lord Bitum will then offer a live set of his best songs, and will be on hand to get the Guinguette’s masses moving…

The evening will end with a crazy « Aftershow Mix » for the most motivated among you! (Dancehall, Remixes, Dubplates, Dubstep, ragga-jungle and Drum & Bass…). LORD BITUM: Baptized « La mitraillette vocale », Lord Bitum toast.

La Guinguette du Port le da la bienvenida a la parada acuática « Au JARDIN » para una noche llena de color y buen rollo reggae…

De 20:30 a medianoche: NOCHE REGGAE AL AIRE LIBRE LORD BITUM – SONIDO RAGGADIKAL

Ven a disfrutar de la selección de Bitum en los platos (Roots, Reggae, Dubplates y Remixes) para un « chill aperomix ». A continuación, Lord Bitum tocará en directo sus mejores canciones y hará vibrar a la multitud de la Guinguette…

La velada terminará con un alocado « Aftershow Mix » para los más motivados (Dancehall, Remixes, Dubplates, Dubstep, ragga-jungle y Drum & Bass…). LORD BITUM: Bautizado como « La mitraillette vocale », Lord Bitum brinda.

Die Guinguette du Port empfängt Sie am Wassersporthafen « Au JARDIN » für einen bunten Abend im Zeichen der good vibes des Reggae…

Von 20.30 Uhr bis Mitternacht : REGGAE-ABEND UNTER FREIEM HIMMEL!!! LORD BITUM – RAGGADIKAL SOUND

Kommen Sie und genießen Sie Bitums wicked selections an den Plattentellern (Roots, Reggae, Dubplates und Remixe) für einen « chilligen Aperomix » Lord Bitum wird anschließend ein Live-Set seiner besten Songs anbieten und die Massive der Guinguette in Stimmung bringen…

Der Abend endet mit einem verrückten « Aftershow Mix » für die Motiviertesten unter Ihnen! (Dancehall, Remixe, Dubplates, Dubstep, Ragga-Jungle und Drum & Bass…). LORD BITUM: Getauft auf den Namen « Das vokale Maschinengewehr », Lord Bitum toast.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Val de Garonne