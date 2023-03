121 ème Corso de Nyons Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons

121 ème Corso de Nyons, 8 avril 2023, Nyons . 121 ème Corso de Nyons Centre-ville Nyons Drôme

2023-04-08 – 2023-04-10 Nyons

Drôme 121e Corso Fleuri organisé par le Comité des Fêtes et des Loisirs dans toute la ville. Couronnement de la reine du Corso, traite aux flambeaux, défilé des chars fleuris, des formations musicales et feu d’artifice. comitefetesnyons@orange.fr http://www.comitefetesnyons.net/ Nyons

