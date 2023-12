Réveillon du Nouvel An au Château 121 chemin de Notre Dame Le Poët-Célard, 31 décembre 2023 19:30, Le Poët-Célard.

Le Poët-Célard,Drôme

René et Jérémie vous donnent Rendez-vous au Château du Poët-Célard pour partager un diner d’exception au cœur du Château suivi d’une soirée festive !.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

121 chemin de Notre Dame Château du Poët-Célard

Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



René and Jérémie invite you to Château du Poët-Célard for an exceptional dinner in the heart of the Château, followed by a festive evening!

Reúnase con René y Jérémie en el Château du Poët-Célard para disfrutar de una cena excepcional en el corazón del Château, seguida de una velada festiva

René und Jérémie laden Sie auf das Schloss Poët-Célard ein, um ein außergewöhnliches Dinner im Herzen des Schlosses zu genießen und anschließend einen festlichen Abend zu verbringen!

