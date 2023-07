Stage La voix du corps 121 chemin de labarre Tournon-d’Agenais, 17 août 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Les associations Champ de Gestes et Écoute Créative vous proposent un stage pour explorer la voix dans toutes ses dimensions, en s’appuyant sur la prise de conscience par le mouvement, selon la méthode Feldenkrais..

2023-08-17 fin : 2023-08-20 . EUR.

121 chemin de labarre TournonZen

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Champ de Gestes and Écoute Créative associations offer a workshop to explore the voice in all its dimensions, based on awareness through movement, according to the Feldenkrais method.

Las asociaciones Champ de Gestes y Écoute Créative proponen un taller para explorar la voz en todas sus dimensiones, basado en la toma de conciencia a través del movimiento, utilizando el método Feldenkrais.

Die Vereine Champ de Gestes und Écoute Créative bieten Ihnen einen Workshop an, in dem Sie die Stimme in all ihren Dimensionen erforschen und sich dabei auf die Bewusstseinsbildung durch Bewegung nach der Feldenkrais-Methode stützen können.

