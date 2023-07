Truffes Noires de Montcuq 121 Chemin de Gounille Montcuq-en-Quercy-Blanc, 12 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Visite de truffières, à la découverte du diamant noir.

Imprégnez-vous de cette enrichissante culture de la truffe en totale immersion au milieu des truffières. Démonstration de cavage avec un chien. Dégustation de truffes noires melanosporum.

Visites sur réservation.

Production de lavande et huiles essentielles..

8 EUR.

121 Chemin de Gounille Lebreil

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Come and find out all about the black truffle. Immerse yourself in the fascinating world of truffle-growing, deep in the middle of truffle oak plantations. Demonstration of truffle-hunting with a dog. Tastings can be arranged. Visits by appointment.

Descubriendo el diamante negro. Imprégnese de la enriquecedora cultura de la trufa en total inmersión en medio de las plantaciones truferas. Demostración de búsqueda de trufas con perro. Degustación posible. Visitas previa reserva.

Besuchen Sie eine Trüffelfarm, um den schwarzen Diamanten zu entdecken.

Tauchen Sie inmitten der Trüffelfelder in die bereichernde Kultur des Trüffels ein. Demonstration des Cavage mit einem Hund. Verkostung von schwarzen Melanosporum-Trüffeln.

Besuche nach vorheriger Anmeldung.

Produktion von Lavendel und ätherischen Ölen.

