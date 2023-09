Expérimentation autour des mots et de l’écriture 2023 121 avenue St Georges La baule, 9 décembre 2023, La baule.

Expérimentation autour des mots et de l’écriture 2023 Samedi 9 décembre, 09h30, 10h45 121 avenue St Georges Public

Expérimentation autour des mots et de l’écriture avec Robin Ranjore (la Flanante), animateur autour du livre et de l’écrit

(enfants de 9 mois à 3 ans-fratrie possible jusqu’à 6 ans)

Gratuit sur réservation au CCAS 02 51 75 75 39 ou petite.enfance@mairie-labaule.fr

121 avenue St Georges Mairie annexe Guézy 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 30 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@mairie-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/experimentation-autour-des-mots-et-de-lecriture-2023-la-baule.html »}] [{« link »: « mailto:petite.enfance@mairie-labaule.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:30:00+01:00 – 2023-12-09T10:30:00+01:00

2023-12-09T10:45:00+01:00 – 2023-12-09T11:45:00+01:00

CONFRENCONTRE FAMILLE