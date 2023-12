MARCHÉ DE L’AVENT 121 Avenue de l’Hers Baziège, 1 décembre 2023, Baziège.

Baziège,Haute-Garonne

Les commerçants de Baziège et l’association Les Petits Baziégeois vous donnent rendez-vous pour le traditionnel Marché de l’Avent et dénicher toutes vos idées cadeaux !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

121 Avenue de l’Hers HALLE

Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie



Baziège shopkeepers and the association Les Petits Baziégeois invite you to join them for the traditional Advent Market and find all your gift ideas!

Los comerciantes de Baziège y la asociación Les Petits Baziégeois le esperan en el tradicional Mercado de Adviento, donde podrá encontrar todas sus ideas para regalar

Die Geschäftsleute von Baziège und der Verein Les Petits Baziégeois laden Sie zum traditionellen Adventsmarkt ein, um alle Ihre Geschenkideen zu finden!

Mise à jour le 2023-11-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE