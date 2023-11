MARCHE DE NOEL BIEN ETRE ET SAVOIR-FAIRE LOCAL 121 121 Le Centre La Bourgonce Catégories d’Évènement: La Bourgonce

Vosges MARCHE DE NOEL BIEN ETRE ET SAVOIR-FAIRE LOCAL 121 121 Le Centre La Bourgonce, 9 décembre 2023, La Bourgonce. La Bourgonce,Vosges Marché de Noël du bien-être et du savoir-faire local. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

121 121 Le Centre SALLE POLYVALENTE

La Bourgonce 88470 Vosges Grand Est



Christmas market of well-being and local know-how Mercado navideño para el bienestar y el saber hacer local Weihnachtsmarkt des Wohlbefindens und des lokalen Know-hows Mise à jour le 2023-11-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: La Bourgonce, Vosges Autres Lieu 121 121 Le Centre Adresse 121 121 Le Centre SALLE POLYVALENTE Ville La Bourgonce Departement Vosges Lieu Ville 121 121 Le Centre La Bourgonce latitude longitude 48.3118205;6.8271013

121 121 Le Centre La Bourgonce Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bourgonce/