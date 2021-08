Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi, Tarn 120e anniversaire de la mort de Toulouse Lautrec Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Musée Toulouse-Lautrec, le jeudi 9 septembre à 15:00

Dans le cadre du 120e anniversaire de la mort de l’artiste projection du film Lautrec de Roger Planchon (en présence de l’acteur incarnant le peintre), suivie d’une conférence débat et d’un intermède musical par William Winterstin, élève au conservatoire. 15h, Auditorium du Musée Toulouse Lautrec. Entrée libre dans la limite des places. Dans le cadre du 120e anniversaire de la mort de l’artiste projection du film Lautrec de Roger Planchon Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, place Sainte-Cécile Albi Albi Tarn

2021-09-09T15:00:00 2021-09-09T17:30:00

