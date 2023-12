Rencontre littéraire avec Sandrine Gérault 1207 Route des Pèlerins Chamonix-Mont-Blanc, 4 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre de la 7ème édition du festival « Femmes Égalités Réalités », organisé par la MJC de Chamonix..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

1207 Route des Pèlerins Gare des glaciers

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 7th edition of the « Femmes Égalités Réalités » festival, organized by the Chamonix MJC.

En el marco del 7º festival « Femmes Égalités Réalités », organizado por el MJC de Chamonix.

Im Rahmen der 7. Ausgabe des Festivals « Femmes Égalités Réalités », organisiert von der MJC de Chamonix.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc