Stage d’autodéfense Fem Do Chi 1207 Route des Pèlerins Chamonix-Mont-Blanc, 2 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre de la 7ème édition du festival « Femmes, Égalités, Réalités » organisé par la MJC de Chamonix.

Stage d’autodéfense féministe Fem Do Chi, en partenariat avec l’association Viol-Secours..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

1207 Route des Pèlerins Gare des glaciers

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 7th edition of the « Femmes, Égalités, Réalités » festival organized by the Chamonix MJC.

Fem Do Chi feminist self-defense workshop, in partnership with the association Viol-Secours.

En el marco de la 7ª edición del festival « Femmes, Égalités, Réalités » organizado por el MJC de Chamonix.

Curso de autodefensa feminista Fem Do Chi, en colaboración con la asociación Viol-Secours.

Im Rahmen der 7. Ausgabe des Festivals « Femmes, Égalités, Réalités », das von der MJC de Chamonix organisiert wird.

Feministischer Selbstverteidigungslehrgang Fem Do Chi, in Partnerschaft mit dem Verein Viol-Secours.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc