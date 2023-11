Noël au château 1205 route du Château Charols, 24 décembre 2023, Charols.

Charols,Drôme

Cette année, place à la magie de Noël le temps d’une inoubliable nuit. À vous de choisir le moment idéal pour profiter d’un menu gastronomique festif imaginé par notre chef au restaurant Lavandin, au dîner le 24 décembre ou au déjeuner le 25..

2023-12-24 fin : 2023-12-25 . EUR.

1205 route du Château Château de Salettes

Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, make way for the magic of Christmas for an unforgettable night. Choose the perfect moment to enjoy a festive gourmet menu created by our chef at the Lavandin restaurant, for dinner on December 24 or lunch on December 25.

Este año, deje paso a la magia de la Navidad para pasar una noche inolvidable. Tú eliges el momento perfecto para disfrutar de un menú gastronómico festivo ideado por nuestro chef en el restaurante Lavandin, para la cena del 24 de diciembre o el almuerzo del 25 de diciembre.

In diesem Jahr wird der Zauber der Weihnacht für eine unvergessliche Nacht heraufbeschworen. Wählen Sie den perfekten Zeitpunkt, um ein festliches Gourmetmenü zu genießen, das von unserem Küchenchef im Restaurant Lavandin zusammengestellt wurde, entweder zum Abendessen am 24. Dezember oder zum Mittagessen am 25. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-15 par Montélimar Tourisme Agglomération