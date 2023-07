Pique-Nique ou Assiette du Terroir au Domaine de Ferrant 1202 route de Galice Esclottes, 1 juillet 2023, Esclottes.

Esclottes,Lot-et-Garonne

Pique-nique ou assiette du terroir au vignoble le Domaine de Ferrant à Esclottes, tous les jours du samedi 1er juillet au samedi 30 septembre. Visite comprise. Sur réservation 24h à l’avance.

Pique-nique dans les vignes (durée 3h) ou assiette du terroir, visite et dégustation 5 vins 3 couleurs. Repas à base de produits locaux au milieu des vignes / 20 euros/pers.

2023-07-01 fin : 2023-09-30 . .

1202 route de Galice Lieu-dit Domaine de Ferrant

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Picnic or « assiette du terroir » at the Domaine de Ferrant vineyard in Esclottes, every day from Saturday July 1 to Saturday September 30. Visit included. Reservations required 24 hours in advance.

Picnic in the vineyards (duration 3h) or « assiette du terroir », visit and tasting of 5 3-color wines. Meal based on local produce amidst the vines / 20 euros/pers

Picnic o « assiette du terroir » en el viñedo Domaine de Ferrant en Esclottes, todos los días del sábado 1 de julio al sábado 30 de septiembre. Visita incluida. Se ruega reservar con 24 horas de antelación.

Picnic en los viñedos (3 horas) o plato local, visita y degustación de 5 vinos de 3 colores. Comida a base de productos locales en medio de los viñedos / 20 euros/pers

Picknick oder regionaler Teller im Weingut le Domaine de Ferrant in Esclottes, täglich von Samstag, den 1. Juli bis Samstag, den 30. September. Besichtigung inbegriffen. Auf Reservierung 24 Stunden im Voraus.

Picknick in den Weinbergen (Dauer 3 Std.) oder regionaler Teller, Besichtigung und Verkostung von 5 Weinen 3 Farben. Mahlzeit aus lokalen Produkten inmitten der Weinberge / 20 euros/pers

